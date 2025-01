Beégés elleni garanciát vállalt a monitorára a Sony

Most már folyamatosan érkeznek az OLED paneles monitorok a fogyasztói piacra, idén pedig a kisebb kijelzőátló jóvoltából minden eddiginél elérhetőbbé válhatnak a nagyközönség számára. A termékekkel szembeni érdeklődés mindig is jelentős volt, azonban az áruk erősen limitálta a közönségüket, továbbá a vevők jókora része tart a paneleken túlságosan sokáig láthatóak statikus képernyőelemek (például a Windows tálcájának) a beégésétől, jelenleg ennél a típusú panelnél a legnagyobb ennek a jelenségnek a kockázata.

Itthon is kapható a Sony INZONE M10S

Fotó: Sony

A konkurencia után most a Sony is lépett, váratlanul közölte, hogy a 27 hüvelykes INZONE M10S gamer monitora esetében önhatalmúlag egyről három évre emelte a limitált jótállás időtartamát, ráadásul az OLED panel beégésére is vonatkozik ez a garancia.

A monitorok és okostévék gyártói az elmúlt évekig próbálták hárítani a beégett panelek miatti felelősséget, azzal tagadták meg a gond által sújtott termékekben lévő panelek kicserélését, hogy a beégés jelen esetben normál használatból fakadó jelenség. Szerencsére az elmúlt években sokat javultak az OLED panelek, jelentősen csökkent a kép beégésének a kockázata, így a gyártók is elkezdtek végre garanciákat vállalni a gond önköltségű javítására.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!