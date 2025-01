Egy megfizethető tévé, ami megérdemel egy próbát

QLED technológiát használ. A képe remek

Ez egy 4K-s televízió, tehát a felbontása megfelelő. A fényereje a hasonló QLED tévéknél jóval nagyobb, és ennek következtében egy akár egy világos szobában is használható marad. Tévé műsoroknál, filmeknél vagy sportközvetítéseknél is jól szerepelt. Játszani is lehet veled, e az igaz, hogy mivel csak 60 Hz-es, ezért nem lehet kihasználni vele azokat a lehetőségeket, amik egy erős konzolgép vagy PC rejt magában. Egy dolog nem tetszett benne: Ha nagyon oldalról tekintünk rá, akkor olyan, mintha itt-ott szürke foltok jelennének meg, ami kicsit zavaró lehet.

TCL C655 Pro - Megvennénk?

A termék kipróbálása során arra a következtetésre jutottunk, ez egy remek tv, legalábbis ahhoz képest, hogy mennyibe kerül. A magas fényerő és a remek hangzás nagy erőssége, és különösebb gyengeségét nem tapasztaltuk. A TCL C655 Pro a maga árszintjén egy remek modell, aki ennyit szánna televízióra, az írja fel a listára ezt is.

