Halálra itattak egy tiktokos tartalomkészítőt

Rosszul elsült reklám helyett most épp értelmetlen tragédia korbácsolta fel az indulatokat Thaiföldön, két férfi nem csak jó ideje kihasznált egy mentálisan sérült tiktokos tartalomkészítőt, de végül akaratlanul meg is ölték. A Bank Lester néven futott, 27 éves Thanakarn Kanthee jó ideje ismert volt arról, hogy elképesztő dolgokat megivott a nagymamájának anyagi támogatása érdekében, többek közt kézfertőtlenítőt, síkosítószert, továbbá nagy mennyiségű alkoholt is lehúzattak már vele.

Alkoholmérgezés végzett a 27 éves Thanakarn Kanthee-val

Fotó: bank_lester / TikTok

A fiatalember halálát egy újabb alkoholos kihívás okozta, 2024. december 26-án az egyik őt kihasználtó személy elvitte az éjszaka egy buliba, ahol aztán a másikuk rábeszélte, hogy üvegenként olyan 116 ezer forintnak megfelelő bahtért húzzon le gyorsan két 330 ml-es brandy-t. Ezt meg is tette, azonban az italoktól halállal végződött alkoholmérgezést kapott, négy órával az üvegek lehúzása után nyilvánították halottnak a kórházban.

A rendőrség mindkét említett személyt őrizetbe vette. Az áldozatot a 36 éves Theerawat Srirong vitte el a buliba, őt a kizsákmányolásával vádolják, de vizsgálják az emberkereskedelemmel való megvádolásának a lehetőségét is, ő osztotta meg a közösségi médiában a halálos kihívást mutatott videót. A másik gyanúsított a 35 éves Ekkachat Meeprom, ő fizetett Kanthee-nak az italok lehúzásáért, gondatlanságból elkövetett emberöléssel fogják megvádolni.

Thanakarn Kantheet két hónapos kora óta nevelte a nagymamája, miután a szülei szétváltak és elhagyták. Az életét Bangkok egyik szegénynegyedében élte le, hétévesen vállalt először munkát.

