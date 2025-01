Újabb nagy leépítést tart az Ubisoft

Ugyan a márciusban érkező Assassin's Creed Shadows kifejezetten biztatónak tűnik, azonban akkor sem fogja kihúzni a csávából az Ubisoftot, ha váratlanul erős eladásokat produkál. Ennek megfelelően folytatódnak a leépítések a vállalatnál, tavaly decemberben bejelentette a San Franciscóban és az Oszakában lévő stúdióinak bezárását, továbbá a Sydney-ben lévő karcsúsítását, ennek keretében közel 300 ember veszítette el az állását.

Nagy reményeket fűz a kétszer elhalasztott Assassin's Creed Shadows-hoz az Ubisoft

Fotó: Ubisoft

Most újabb leépítési kört tart a vállalat, bezárja az angliai Leamingtonban lévő stúdióját, továbbá célzott leépítéseket végez a Düsseldorfban, a Stockholmban, továbbá a Newcastle-ben lévő stúdióinál. A mostani elbocsátási hullám nagyjából 185 munkavállalót érint, ezúttal is támogatói szerepkörökben lévő cégek dolgozói nézhetnek új munka után.

Az Ubisoft közleménye alapján a januári elbocsátások oka változatlan, a cég folyamatosan újraértékeli a prioritásait és csökkenteni próbálja a költségeit, hogy hosszú távon fenntartható pályára kerülhessen.

A most bezárásra kerülő leamingtoni stúdiót még 2002-ben alapították a Rare és a Codemasters korábbi dolgozói. Eredetileg FreeStyleGames néven futott, 2008-2017 között az Activision birtokában volt, majd az Ubisofthoz került, ekkor változott Ubisoft Leamingtonra a neve.

A francia kiadó részeként támogató stúdió szerepkörben volt, az évek során a Tom Clancy's The Division széria, a Star Wars Outlaws, a Skull and Bones, továbbá a Far Cry 5 fejlesztésében segédkezett.

