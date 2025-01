Pehelykönnyű erőmű: Íme a Zenbook A14, ami meglepően erős

A mérések szerint is elég menő laptop ez.

Hardveresen a legerősebb változat járt nálunk, amiben egy Snapdragon X Elite SoC, 32 GB RAM és 1 TB SSD található. Mindezt egy gyorstöltéssel is megtámogatott 70 Wh-s akkumulátor hajtja, mely a bejelentés szerint több mint 1 napot bír. Nyilván megadott körülmények között mérték ezt az értéket és a gyártó weboldala meglepően őszintén, többféle élethelyzethez is adott támpontot az üzemidő kapcsán. A maximum 32 órát nyilván nem szabad teljesen komolyan venni, de a 19 óra körüli levelezés, általános használat már nem annyira elrugaszkodott. Mi inkább 1-2 munkanapot mondanánk, némi szórakozással megspékelve az esti órákban. Nyilván ez attól is függ, hogy ki-mire használja a gépét, amiben az ARM-alapú rendszerchip is korlátozó tényező lehet.

A Windows már jó ideje próbálkozik túllépni az x86 világán és a Qualcomm személyében egy igazán erős támogatóra lelt. Ezt azért a szoftvergyártóknak is támogatniuk kell, melyet el is kezdtek és egyébként 2025-re egészen jó a kínálat. Az alapvető irodai alkalmazások mellett például számos Adobe-szoftver is átírtak már erre a rendszerre és mindemellett a klasszikus, x86-os windowsos alkalmazásokat is támogatja a Windows 11 on ARM operációs rendszer. Ilyenkor, ha közvetlenül összemérjük a legújabb Intel vagy AMD megoldásokra épülő laptopokkal, akkor némi hezitálást érezhetünk, de a mindennapos használat során ez egyáltalán nem szembetűnő. Az sem igazán feltűnő, hogy Copilot+ PC-ről van szó, vagyis a mesterséges intelligenciát abszolút támogatja és gyors, 45 TOPS teljesítményű NPU került bele. Pont a Qualcommal rajtoltak el tavaly májusban a Copilot+ PC-k, de az átütő sikert nem érezzük. Persze ha kell, akkor számos Microsoft alkalmazásban kihasználhatjuk, de nagyban egyelőre nem befolyásolja a mindennapokat.