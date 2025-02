Nagyon vagány lett a két kijelzős Asus laptop - teszteltük!

A számítógépek világának egyik legizgalmasabb tagja az Asus. A tajvani cég folyamatosan kutatja többek között a laptopok evolúcióját, aminek köszönhetően az elmúlt években rengeteg érdekes termékkel állt elő. Ezen ötletek között vannak, amelyek nem válnak be, de olyanok is, amelyek fogadtatása kedvező, és ezt látva tovább fejleszti a koncepciót a cég. Minden kétséget kizáróan ilyen a két képernyős notebook, amelynek legfrissebb változata, a Zenbook Duo (2025) megérkezett a magyar boltokba is.

Az Asus Zenbook Duo (2025).

Kettő lehet, maradhat?

Nincs szó túlzásról, ez tényleg egy döbbenetes termék, hiszen egy helyett két darab, egyenként 14 hüvelykes OLED képernyőt kapott. Ezek ráadásul érintésérzékenyek, és a cég különleges tollával is képesek együtt működni. De ez nem jelenti azt, hogy a kezelés problémás lenne, és virtuális billentyűzetet kellene használni. A dobozában található egy speciális, igen vékony klaviatúra, amely egy mágnes segítségével rögzíthető az alsó képernyőre, és ilyenkor úgy használható az egész rendszer, mint egy teljesen szokványos hordozható PC.

Sima laptopként is használható ha az alsó kijelzőre feltesszük a mellékelt billentyűzetet.

Mivel Bluetooth-t használ az adatátvitelre ez a kiegészítő, ezért letehető akár a képernyőktől távol is. Ez nagyon hasznos, hiszen így lehet igazán kihasználni a dupla kijelzőben rejlő lehetőségeket. A készülék alján található egy kis kinyitható talpacska, aminek köszönhetően fel is támasztható úgy, hogy a két kijelző egymás alá kerüljön. Emellett el is fordítható, és akár egy könyvhöz hasonlóan fel is állítható, és ilyenkor a két kijelző egymás mellé kerül.

Arra jutottunk, hogy ez a koncepció életrevaló, a duo-kialakítás egyértelműen hasznos, értékes extrát jelent. Ezáltal az Asus laptopja többet nyújt, mint a hagyományos felépítésű társai. Már csak azért is, mert mondjuk webböngészéshez, online feladatokhoz az álló képernyőkelrendezés logikusabb is, mint a monitoroknál elterjedt fekvő tájolás.

Meg mondjuk TikTokhoz is, de ez nem biztos, hogy közel milliós hardvert vásárlást megindolkolja.

A látványvilág kiváló, hiszen a színek gyönyörűek, a fényerő hatalmas, a 3K-s felbontás pedig kellően nagy ahhoz, hogy a képet élesnek lássuk. Mivel a képfrekvencia 120 Hz, ezért a akadozás, szaggatás vagy épp elmosódottság még a gyors mozgásoknál sem tapasztalható. Több, mint egymilliárd árnyalat megjelenítése szavatolt, tehát a színgazdagsága is kiváló.