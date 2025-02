Betiltották a kínaiak csúcs MI-jét egy országban

Óriási hullámokat vetett januárban a ChatGPT-vel rivális DeepSeek generatív mesterséges intelligenciás chatbot. A kínai fejlesztője szerint a piacvezető riválishoz hasonló képességekkel rendelkezik, azonban több tízmillió vagy akár százmillió dollár helyett piti 6 millió dollárból lett betanítva.

A DeepSeek teljesítménye már egy szinten van az OpenAI legújabb modelljeivel a matematika, kódolás és természetes nyelvi feladatok terén

Fotó: AFP

Azóta elült a felhajtás, hiszen egyrészt megvannak a DeepSeek gyenge pontjai, másrészt pedig a laikusok számára súlyosan félrevezető volt a 6 millió dolláros állítás, a vállalat ténylegesen a riválisaihoz hasonló pénzt égetett el eddig fejlesztésre és betanításra.

Mindezek után a közeljövőben várhatóan leginkább jogi problémák miatt kerül majd a sajtóba a DeepSeek.

A legújabb epizód keretében a dél-koreai adatvédelmi ügynökség leszedette az Apple App Store és a Google Play Áruház helyi kínálatából a mobilappját, mivel a szolgáltatás nem felel meg az ország személyes adatok védelmét szabályozó törvényének. Böngészőn keresztül és a mobilappjainak már telepített példányain át egyelőre továbbra is elérhető Dél-Koreában a szolgáltatás.

Az adatvédelmi hatóság hajlandó feloldani a korlátozást, amint a DeepSeek implementálja a törvényi megfelelőséghez szükséges változtatásokat.

A kínai cég már rendelkezik jogi képviselővel Dél-Koreában, aki elismerte, hogy a DeepSeek jelenleg részlegesen figyelmen kívül hagyja az adatvédelmi törvényt.

A DeepSeek használatát adatbiztonsági félelmek miatt már Ausztrália, Dél-Korea, továbbá Tajvan is betiltotta a kormányzati eszközön. Az USA tagállamai közül Észak-Karolina, New York, Oregon, Texas, továbbá Virginia is ugyanígy tettek, plusz Kansasban is folyamatban van a szükséges törvény meghozása.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!