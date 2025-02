Az elveszett poggyász az utazók rémálma, de van megoldás

A repülővel történő utazások egyik leggyakrabban előforduló kellemetlensége az, amikor a csomagunk nem érkezik meg velünk együtt a célállomásra. Szerencsére ez nem okoz egészségügyi gondokat és a legtöbbször némi késés után hozzájutunk a csomagunkhoz, de attól még nagyon kellemetlen érzés lehet, hogy nem tudjuk, épp mi történik kedvenc fürdőruháinkkal és hogy mikor lesznek újra velünk, nem is beszélve arról, ha esetleg a bőrönd végleg eltűnik és így egy komolyabb bevásárlással kell kezdenünk a nyaralást. A SWISS, a Lufthansa és az Austrian Airlines is úgy döntött, hogy bevezeti az Apple AirTag-ek használatát a poggyászok nyomon követésére. Ez az innovatív lépés célja, hogy minimalizálja az elveszett poggyászok számát, és nagyobb biztonságot nyújtson az utasoknak.

Az elveszett poggyász nagyon kellemetlen. Sokan emiatt csomagolnak kabinbőrönbe amit csak lehet.

Mi az az AirTag, és hogyan működik?

Az Apple AirTag egy kis méretű, érményi nyomkövető eszköz, amelyet tárgyakhoz lehet rögzíteni, hogy könnyen megtalálhatóak legyenek. Az AirTag a Find My hálózatot használja, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók valós időben kövessék nyomon a tárgyak helyzetét. Az eszköz Bluetooth technológiát használ, és ha a tárgy nem található a közvetlen közelben, akkor a Find My hálózat segítségével más Apple eszközök is segítenek a helymeghatározásban.

A légitársaságok most ezt a technológiát alkalmazzák a poggyászok nyomon követésére. Az utasok saját AirTag-et helyezhetnek el a csomagjaikban, így valós időben követhetik a poggyászok útját a reptéren és a szállítás során. Ezt persze már eddig is sokan megtették, de az igazi újítás nem is ezen a ponton érkezik.

Hogyan használhatják az utasok az AirTag-eket az elveszett poggyászoknál?

Az AirTag-ek használata rendkívül egyszerű. Az utasoknak csak egy AirTag-et kell vásárolniuk, és azt elhelyezniük a poggyászukban. Az eszköz összekapcsolható az iPhone-jukkal vagy más Apple eszközükkel a Find My alkalmazás segítségével. A csomag feladása után az utasok valós időben követhetik a poggyász helyzetét, és értesítést kapnak, ha a csomag eltávolodik a tervezett útvonalról.