Sokkal erősebb akkuval jöhet a Galaxy S26

Alig kerültek piacra a Samsung Galaxy S25 mobilok és kezdtek rájuk panaszkodni a vevők, a dél-koreai FNN News híroldal máris leszállította az első pletykát a várhatóan 2026 elején befutó Galaxy S26 szériáról.

Február elején megkezdődött a Samsung Galaxy S25 mobilok forgalmazása, a Galaxy S26 viszont nagy előrelépést hoz majd.

Fotó: Samsung

A kiadvány forrásai azt rebesgetik, hogy a készülékcsalád talán legnagyobb jelentőségű fejlesztése az akkumulátor terén várható, lítium-ion (Li-Ion) helyett már szilícium-szén (Si-C) telepet használhatnak, így drámaian jobb üzemidőre lehetnek képesek.

A szilícium-szén akkuk ugyanolyan fizikai méret és súly mellett sokkal nagyobb tárolókapacitást képesek nyújtani, a kínai mobilgyártók már megkezdték a használatát.

Konkrét példát hozva a januárban bejelentett és már itthon is kapható Honor Magic7 Lite mobilban szintén szilícium-szén akku található. A technológia segítségével a mérnökök 8 mm vastagságot és 189 grammos súlyt tartva képesek voltak gigászi 6600 mAh-es akkut tenni a készülékbe, és ez bizony meg is látszik a használata során, normálnak mondható nyüstölés mellett akár három napos üzemidőre is képes lehet.

