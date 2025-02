Elképesztő képeket készít a Honor új csúcsmodellje

A 12 MP-es előlapi kamera a kijelzőbe van építve, és kiváló minőségű szelfikhez és videohívásokhoz használható. Az előlapi kamera is rendelkezik portré móddal és AI szépítő funkciókkal.

Akkumulátor és szoftver

A Magic7 Pro 5850 mAh-s akkumulátort kaptt, de egyes, kizárólag Európába szánt darabok 5270 mAh-sak, ami még mindig elég jó adat. A kisebbik is egész napos használatot biztosít, még intenzív használat mellett is. A 100 W-os SuperCharge gyorstöltésnek köszönhetően pedig a telefon mindössze 33 perc alatt teljesen feltölthető. A vezeték nélküli töltés is támogatott, 80 W-os teljesítménnyel.

A Magic7 Pro Android 15 operációs rendszerrel és a Honor Magic UI 9 felülettel érkezik. A Magic UI letisztult és könnyen használható, számos hasznos funkcióval, például testreszabható témákkal, gesztusvezérléssel és intelligens asszisztenssel. A Honor ígéretet tett arra, hogy a telefon 5 nagyobb Android frissítést és három év biztonsági frissítést kap.