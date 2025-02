Kínán kívül is kapható lesz az első háromba hajtható mobil

Ugyan a nyugati szankciók hatásai szinte teljesen száműzték a globális okostelefonos piacról a Huaweit, azonban a gyártó mindenkinek fityiszt mutatva a világon elsőként dobott piacra háromba hajtható kijelzős mobilt, ráadásul az eddigi tapasztalatok alapján még jól is sikerült.

A Huawei Mate XT a világ első háromba hajtható kijelzőjű mobilja

Fotó: Huawei

A Huawei Mate XT tavaly szeptemberben elsőként Kínában vált elérhetővé, és senki sem fűzött nagy reményt a globális kiadásához. Ennek fő oka, hogy a gyártó továbbra sem képes használni a Google alkalmazásait és szolgáltatásait a készülékein, azaz nincs rajtuk Play Áruház, Gmail, YouTube.

Most a Huawei rácáfolt a várakozásokra, a bejelentése alapján hamarosan számos Kínán kívüli országban is megkezdi a Mate XT forgalmazását. Első körben az Egyesült Arab Emírségekben, a Fülöp-szigeteken, Indonéziában, Malajziában, Mexikóban, továbbá Szaúd-Arábiában dobja majd piacra, a későbbiekben pedig további piacok is csatlakoznak a körhöz.

Ezek között feltehetően EU tagállamok is lesznek, tekintve hogy a készülék ajánlott fogyasztói árát euróban közölte a Huawei: olyan 1,4 millió forintnak megfelelő 3499 euróba kerül majd a 16 GB memóriájú és 1 TB háttértárú készülék.

A The Verge megkeresésére a Huawei brit kirendeltsége megerősítette, hogy az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban nem lesz kapható a Mate XT.

