Napokon belül bemutatkozhat az iPhone SE 4

Nem kell már sokáig türelmet gyakorolniuk az első modernnek titulálható iPhone SE megvásárlása iránt érdeklődőknek, a Bloomberg értesülései szerint a vártnál egy kicsit korábban, akár már február 11-én hivatalossá válhat a készülék. Amennyiben helyesek a legújabb hírek, akkor a piacra dobása sincs távol, még február során ténylegesen elérhetővé válhat az okostelefon.

Apple iPhone 14 és iPhone 14 Plus

Fotó: Apple

A jelenlegi hírek alapján az iPhone SE 4 alapvetően az iPhone 14 dizájnjára épül, ujjlenyomat-olvasó helyett már Face ID arcfelismerést kínál, továbbá elég erős az Apple Intelligence generatív mesterséges intelligenciás funkciók futtatásához. A kijelzője valószínűleg maradt a régebbi típusú szenzorsziget használatánál, egy előző híreszteléstől eltérően jó eséllyel mégsem kapta meg az újabb iPhone-okon mostanra megszokottá vált Dynamic Island dizájnt.

Az iPhone SE 4 esztétikára és teljesítményre is óriási ugrásnak ígérkezik az elődjéhez képest, ezt az Apple közvetlenül már nem is forgalmazza. A világ legtöbb táján az új mobil érkezése miatt búcsúzott el a terméktől, emellett pedig az Európai Unióban a Lightning csatlakozó miatt is kukáznia kellett, idéntől már csak USB-C portos eszközöket forgalmazhat.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!