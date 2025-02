Szigorúbb szabályok közé kellene szorítani a mesterséges intelligencia fejlesztését

Konklúzió

A brit közvélemény egyértelműen szigorúbb MI-szabályozást szeretne. És nagyon valószínű, hogy itt azért csak a brit közvéleményről beszélhetünk, mert eddig csak Angliában készítettek ilyen célú felmérést komolyabb szinten. Szinte biztos, hogy a legtöbb országban ugyanilyen vagy nagyon hasonló eredmények születnének, ha az emberek véleményét megkérdeznék. Ezt alátámasztja az is, hogy egyre több botrány, vagy per is felbukkan a médiában a mesterséges intelligencia tevékenységével kapcsolatban. Illetve egyelőre emberek tevékenységével kapcsolatban, akik visszaélnek a mesterséges intelligencia tudásával és képességeivel.