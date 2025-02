Nehezebb lesz meghackelni a Google-fiókot

Mostanra a felhasználók többsége kétlépcsős hitelesítéssel használja a Google-fiókját, így például ha be kívánnak lépni a számítógépes böngészőjükben a Gmailbe vagy YouTube-ba, akkor biztonsági okból extra kódot kell megadniuk, vagy jóvá kell hagyniuk egy telefonjukon felpattant értesítést.

A Google most új biztonsági változtatást vezet be a telefonon felpattanó értesítésben: amennyiben a felhasználók egy eddig nem látott eszközön próbálnak belépni a fiókjukba, akkor nem elég rákoppintaniuk a jóváhagyás gombra, de a mobil feloldására használt ujjlenyomattal vagy kóddal a személyazonosságukat is igazolniuk kell.

Ez a változtatás nem jár nagy kellemetlenséggel a felhasználók számára, azonban elejét veheti a Google-fiókokba való olyan illetéktelen bejelentkezéseknek, mikor a támadó nem csak ismeri az áldozat fiókjának a jelszavát, de fizikailag hozzáfér a feloldott mobiljához.

Az extra védelmi vonal hullámokban válik elérhetővé, androidos mobilok esetén a Play-szolgáltatások keretrendszer 25.02.34-es verziójától kezdve aktív. Ez a komponens magától és csendben frissítgeti magát a készülékeken, a mobilozóknak nincs dolguk vele.

