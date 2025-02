Erre kell figyelniük a gamer gyerekek szüleinek

A számítógépes és konzolos játék messze komplexebbek a mobiljátékoknál

A GVH fontosnak tartja azt is, hogy a digitális világban rejlő veszélyekről minél több helyen, így az iskolákban is szó essen, ezért a 2024-ben elindított Digitális Tudatosság Programjában is kiemelten foglalkozik a témával. A programra a GVH folyamatosan várja az osztályok, iskolák jelentkezését.

A GVH a játékosok figyelmét az alábbiakra hívja fel:

Mindig kísérd figyelemmel a játékon belüli költéseid: mielőtt valódi pénzért vásárolt virtuális valutával vásárolnál, váltsd át a virtuális valutában megadott összeget forintra, hogy felmérhesd a termék valódi értékét! Legyél figyelemmel arra, hogy amennyiben egy játékon belüli termékért kétféle virtuális valutával lehet fizetni, a forgalmazók az árakat sokszor úgy határozzák meg, hogy a valódi pénz költésére ösztönözzenek. Mielőtt loot-boxot vásárolnál, nézd meg, hogy a játék ad-e információt a loot-boxban előforduló nyereményekről, illetve nyerési esélyekről és ezeket figyelembevéve fontold meg, hogy megéri-e megvásárolni azt! Határozd meg, hogy egy nap mennyi időt szeretnél a játékkal tölteni és próbáld játék közben is figyelni az eltelt időt!

A GVH a szülők számára a következőket ajánlja:

Igyekezzenek figyelemmel kísérni a gyermekük által használt játékokat, ha lehet, legalább nézőként vegyenek részt a tevékenységben. Beszélgessenek, tudatosítsák gyermekükben, hogy milyen trükkökkel ‒ sötét mintázatokkal ‒ próbálják befolyásolni a játékkészítők őket. Egyezzenek meg előre arról, hogy a gyermek legfeljebb milyen összegben, illetve milyen gyakorisággal vásárolhat a játékon belül, megtanítva ezzel a gyermeknek a pénz digitális használatát. Használjanak valamilyen szülői felügyelet szolgáltatást, amely segíthet a napi képernyőidő meghatározásában, illetve a biztonságos számítógép-használatban.

A GVH honlapjának Gondolja Végig Higgadtan menüpontja alatt további hasznos információkat olvashatnak a videó- és mobiljátékokkal kapcsolatban.