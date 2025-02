Pókember visszatért, és már PC-n is játszható

Az irányítás, és a világ kiváló!

A város nem csupán egy díszlet, hanem egy élő szervezet. Az emberek reagálnak Pókember jelenlétére, és a dinamikus időjárás-rendszer hozzáad egy extra réteget a légkörhöz. Az esőben csillogó utcák, a hólepte tájékok vagy a forró nyári napok mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy New York valósághűen érezzen.

Azonban több játékos is beszámolt technikai problémákról, például összeomlásokról és teljesítménybeli hibákról, különösen a frame generation funkció használata közben. Ezeken a problémákon a fejlesztő folyamatosan dolgozik és ez látszik is a folyamatosan érkező javításokon, melyekkel a hibák már részben orvosolva lettek, de nem mindenki számára szűntek meg teljesen.

A játékmenet: erre csak annyit lehet írni, hogy király!

A játékmenet tekintetében a Pókember sorozat mindig is kiemelkedett, és ez a rész sem okoz csalódást. A mozgásrendszer lenyűgözően folyékony és intuitív. A pókhálókkal való lendületváltás, a falak mászása, és a levegőben való akrobatikus mozgás mind hihetetlenül élvezetes. A harcrendszer is kifinomult, kombinálva a gyorsaságot és a stratégiai elemeket. Peter és Miles nem csupán ököllel harcol, hanem kreatív módon használja a pókhálóit és a környezetét is, ami minden harcot egyedi élménnyé tesz.

Enter Sandman!

A játékban számos feladat és mellékküldetés is található, amelyek nem csupán kitöltik a világot, hanem mélyebb betekintést nyújtanak a karakterekbe és a történetbe. A fejlesztési lehetőségek és a különböző ruhák is széles skálát kínálnak, így minden játékos megtalálhatja a saját stílusát. A nyílt világú környezet felfedezése és a különböző kihívások teljesítése további mélységet ad a játéknak. Az újrajátszhatóságot növeli a két főszereplő közötti váltás lehetősége és a különböző nehézségi szintek.

A technikai részletek: PC-re optimalizálva

A Steamen megjelent verzió kifejezetten a PC-re lett optimalizálva, és ez érezhető is. A játék támogatja a magasabb felbontásokat, a gyorsabb betöltési idők és a korszerű grafikai beállítások lehetőségét. A ray tracing és a DLSS támogatás hozzáadja a vizuális élményhez, és a játék zökkenőmentesen fut akár a legmagasabb beállításokon is – már persze, ha megfelelően erős gépünk van hozzá. A billentyűzet-egér kombináció mellett a játék teljes mértékben támogatja a kontrollereket is, így mindenki megtalálhatja a számára legkényelmesebb irányítási módot.