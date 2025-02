Mobilappal segíti a hallgatók tanulását a PTE

Hermán Benedek, az applikáció megálmodója és megalkotója hozzátette: „Más magyar egyetemeken, egy-egy képzés kapcsán ősszel már teszteltük a Voovot, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. A diákok 92%-a naponta használta, 91%-uk számolt be jobb érdemjegyről, és több mint a diákok fele más kurzusokban is elkezdte használni az időközönti ismétlés és aktív felidézés metódusait. A PTE volt azonban a leginnovatívabb hazai egyetem abban a tekintetben, hogy itt mindjárt nyolc karon vezetik be az oktatási portfólióba a Voovo Classroom egyetemi csomagot, annak használatát. Büszke vagyok rá, hogy Magyarország első egyetemén hamarosan a Voovo segítségével sajátíthatják el a tananyagot az egyetemisták” – hangsúlyozta a startup tulajdonosa.

A PTE 2025. február 10-től vezeti be az újdonságot, mégpedig a következő karokon: Általános Orvostudományi Kar, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Egészségtudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Műszaki és Informatikai Kar, Művészeti Kar, Természettudományi Kar, míg szeptembertől az Állam- és Jogtudományi Kar is csatlakozik a pilot programhoz.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!