Újból érhetnek valamit a fiókban lapuló mobilok

A tapasztalatok szerint a lecserélt mobilok tisztességes hányada a fiókban végzi. Ennek látszólag két fő oka van, egyrészt a csekély piaci értékük miatt a tulajdonosaik nem próbálják meg eladni azokat, másrészt pedig gyakori érv, hogy az aktuális készülék meghibásodása esetén jók lehetnek pótmobilnak.

Han So-hee színésznő egy első generációs iPhone SE mobillal lovagolta meg a youngtro trendet

Fotó: Han So-hee / Instagram

Most potenciálisan jó hír érkezett az igazán koros készülékeken a mai napig ülők számára, elsőként Dél-Koreában óriási divattá vált a fiatalok körében a régi mobilokkal és digitális fényképezőgépekkel való fotózkodás. A hírességek által is hajtott „youngtro” trend ha nem is forgatta fel a használtpiacot, de feltűnő keresletet indított főként a régi iPhone-ok iránt, emellett pedig a kétezres években divatos digitális fényképezőgépeket is veszik miatta a fiatalok.

A youngtro trend mögött elsősorban egy életérzés átélése áll, a régi mobilok és digitális fényképezőgépek jellegzetes kinézetű fotókat készítenek.

A mostani őrület nem mondható óriási meglepetésnek, pár éve az instant fényképezőgépek váltak újból divatossá a fiatalok körében, szintén az általuk adott életérzés, és persze az azonnal elkészülő fizikai fényképek varázsa miatt.

