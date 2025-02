Kipróbáltuk a Samsung legújabb csúcstelefonját

Nagyon elegáns termék, vékony kerettel

A telefon megtartotta a korábbi Ultra modellek különlegességét, azaz jár mellé egy speciális toll, amit a készülékházból lehet előhúzni. Ezzel lehet rajzolgatni, irkálni a képernyőre vagy bármit pontosan kijelölni azon, ami remek tulajdonsága. Viszont sajnos az energiagazdálkodás miatt a vállalat mérnökei lehagyták a tollról a Bluetooth csatlakozás lehetőségét, így az többé nem képes olyan szintű távvezérlére, mint mondjuk a távolról történő exponálás, amit a korábbi csúcsmodellek még tudtak. Ezeket az enegiagazdálkodás mellett valószínűleg azért is hagyták le ilyen lazán, mert ezek a funkciók már vezérelhetőek a Samsung okosóráival és okosgyűrűivel is. Ennek ellenére, aki mindenképpen szeretné így használni a telefonját, az még mindig vehet hozzá egy S Pen Pro érintőceruzát, ami továbbra is képes erre. Viszont ezt külön kell kordania, mert nem fér el az Ultra ceruzatartó bölcsőjében. A készülék a mai elvárásoknak megfelelően ellenáll a víznek és pornak, valamint minden korábbinál hatékonyabb karcolás elleni védelemmel látták el.

A Samsung Galaxy S25 kamerái

A korábbi modellekhez képest a Galaxy S25 Ultra kamerái nem csupán a felbontásban, hanem a technológiai innovációkban is jelentős előrelépést hoznak. Íme, hogy mire számíthatunk a legújabb flagship készülék kameráit illetően. Az már a mesterséges intelligencia funkciókon is látszódik, hogy a vállalat nagy hangsúlyt fektet a fotózásra és videózásra. Ennek megfelelően több kamerát pakoltak rá, amikkel például mesterségesen ráközelíthetünk vagy el is távolodhatunk a kinézett témától. Ezek pedig olyan képességek, amelyek városnézés, utazás vagy természetjárás során nagyon jól jöhetnek.

Kamerarendszer áttekintése A Galaxy S25 Ultra hátlapi kamerarendszere négy szenzorból áll: 50 MP ultraszéles látószögű kamera: Ideális tájképekhez és makrófotókhoz, lehetővé téve a közeli részletek precíz rögzítését is. 200 MP széles látószögű kamera: Kiváló részletgazdagságot és élességet biztosít, ez a telefon fő kamerája. 50 MP telefotó kamera: 5x optikai zoommal és 10x optikai minőségű zoommal rendelkezik, ideális távoli témák megörökítéséhez. 10 MP telefotó kamera: 3x-os optikai zoommal a közepes távolságú felvételekhez. Az előlapi 12 MP-es szelfikamera pedig gondoskodik a kiváló minőségű önarcképekről. Az AI által támogatott Space Zoom funkcióval akár 100-szoros nagyítást is elérhetünk, így a távoli részletek is megörökíthetők. Az 50 MP-es ultraszéles látószögű kamera pedig lehetővé teszi a részletes makrófelvételek készítését, felfedve a mindennapi tárgyak apró részleteit is.

A képek minőségére sem lehet panasz, hiszen a felbontás óriási, akár a 200 megapixelt is elérheti. Ráadásul kevéssé jó fényviszonyok mellett is lehet egészen remek anyagokat készíteni vele.