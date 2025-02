Leárazott koncertjegyekkel is kereskedhet a Spotify

A Spotify Premium veszteséges tömörítésű hangminősége mindig is megfelelt az előfizetők java számára. Viszont számos konkurens zenestreamelő már nagyon régóta kínál ingyen vagy opcionális extraként veszteségmentes, zenei CD minőségű hangot a többé-kevésbé audiofil közönségnek, így ennek a hiánya limitált mértékben, de versenyhátrány a Spotify számára.

Az alap célközönségnél sokkal szélesebb réteget próbálhat megszólítani a Music Pro

Fotó: Nathaniel Vala / Unsplash

Most a Bloomberg legfrissebb információi szerint négy évnyi pletykálás után idén végre a Spotify is elérhetővé teheti a veszteségmentes zenét, ráadásul egy nagyon ügyes manőverrel olyan ügyfeleknek is képes lehet eladni a feláras extrát, akik alapvetően nem fizetnének érte.

Az aktuális hírek szerint a veszteségmentes zenehallgatás a normál Premium-előfizetés mellé pluszban aktiválható extraként debütálhat, potenciálisan Music Pro névre keresztelhetik, az USA-ban várhatóan 5-6 dollár lehet a felára.

Ami ennél is érdekesebb, hogy a zenék veszteségmentes lejátszása mellett a Music Pro további értéknövelő extrákat kínálhat az ügyfeleknek, például leárazott koncertjegyeket.

Ha elég jónak bizonyulnak az extrák, akkor a Spotify képes lehet ezekkel olyan ügyfeleknek is eladni a Music Prót, akik a veszteségmentes hangminőségért önmagában nem lennének hajlandóak kifizetni a felárát. Ez üzleti szempontból fontos lehet a cégnek, mert az audio CD minőségű zenefájlok sokkal nagyobb méretűek, azaz több helyet foglalnak a szerveroldalon, és a streamelésük is sokkal nagyobb adatforgalommal jár. Tetemes költsége van tehát annak, hogy egyáltalán elérhető legyen a veszteségmentes zenehallgatási lehetőség.

Viszont, ha sikerül az audiofileknél sokkal szélesebb kört megszólítani a feláras kiegészítővel, akkor kijöhet úgy a matek, hogy ne legyen veszteséges a Spotify számára a Music Pro biztosítása.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!