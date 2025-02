Fantasztikus STAR WARS mobiljátékok kérhetőek ingyen

A tavalyi ígéretének megfelelően számítógépek után immáron mobilokra is osztogat prémium ingyenjátékokat az Epic Games Store digitális játékbolt. A számítógépes fronton 2025. február 27. délután 5 óráig a Garden Story és a World War Z: Aftermath játékokat kínálja a vállalat, míg az áruház androidos és iPhone-os appjait telepítők 2025. március 20-ig a STAR WARS Knights of the Old Republic első és második részét szerezhetik be ingyen és örökre.

STAR WARS Knights of the Old Republic

Fotó: BioWare / LucasArts

A kérdéses STAR WARS-játékok nem mobiljátékok, hanem teljes értékű számítógépes és konzolos termékek mobilos átiratai. A BioWare játékfejlesztő még 2003-ban és 2004-ben adta ki ezeket, és a legjobb Csillagok háborúján alapuló akció-szerepjátékok közé tartoznak.

Természetesen játszhatóak érintőkijelzőn, de a legjobb élményhez érdemes Bluetooth játékvezérlőt párosítani a mobilokhoz.

Az Epic Games Store bármely androidos mobilra, továbbá az EU-s országokban iPhone-okra is telepíthető, de a létezése ellentétes a Google és az Apple üzleti érdekeivel, így a megszokottnál csak egy kicsit kacskaringósabb úton lehet szert tenni rá. Az installációjához be kell tölteni a hivatalos letöltési oldalát, majd az ott látható instrukciókat követve pár perc alatt felvarázsolható a telefonokra.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!