Ekkor jön a The Last of Us második évada

Kellemes meglepetés érte tavaly novemberben a The Last of Us tévésorozatos feldolgozásának a rajongóit, az HBO már a tavaszra megígérte a második évad befutását. Most kiderült a konkrét megjelenési dátum, a 2025. április 13-tól kezdve lesz elérhető a klasszikus tévécsatornán és a Max havidíjas videóstreamelő szolgáltatásban.

Joel (Pedro Pascal) és Ellie (Bella Ramsey) a The Last of Us első évadában

Fotó: HBO

„Öt évvel az első évad eseményeit követően Joel és Ellie konfliktusba kerülnek egymással és egy olyan világgal, amely még a hátuk mögött hagyottnál is kiszámíthatatlanabb” – áll a második évad beharangozójában.

A sorozat első évada teljes egészében feldolgozta az első játékot, azonban a második évad csak a második játék egy részét fogja elmesélni, a harmadik évadban kerül lezárásra a történet.

Mindeközben jó hír a számítógépes gamerek számára, hogy 2025. április 3-án megjelenik a platformjukra a The Last of Us Part II Remastered. A játék már jó ideje előrendelhető a Steamen és az Epic Games Store-ban, azonban a rendszerkövetelményeit még nem ismertette a Sony.

