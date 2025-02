Itt az újabb őrült TikTok-trend, akár kórház is lehet a vége – videó

Újból nagyot alkottak a TikTok kevésbé pallérozott divatdiktátorai, ezúttal a hosszabb autós utazások során történő tiramisuevést kívánják forradalmasítani. Ennek keretében másoktól eltérően nem lezárható műanyag dobozban viszik magukkal a széles körben kedvelt édességet, hanem azt javasolják, hogy az autóülések közti tárolórekeszekben legyen elkészítve és tálalva.

Nem világos, hogy ez miért gondolják kényelmesebbnek és trendibbnek a tiramisu műanyag ételtároló dobozból való kievésénél, főleg miután a kocsiban lévő tárolórekeszt sokkal nehezebb tisztességesen kitakarítani a tiramisuval való feltöltés előtt, továbbá annak az elfogyasztása után. Persze vannak autók, amikben ezen a közzépkonzol tárolója - a kesztyűtartóval együtt - hűthető és lehet, hogy innen érkezett a csodás ötlet, de még ha ez így ís van, akkor is egyszerűbb és higiénikusabb egy zárható dobozban beletenni az elemózsiát.

Már egészségügyi szakemberek is felhívták rá a figyelmet, hogy semmiképp sem szabad az ülések közti tárolórekeszbe ilyen módon ételt tenni. Az alapos kitakarítás ellenére is nagy a veszélye annak, hogy ebben a közegben sikerül különféle baktériumokkal megfertőzni az ételt, például lisztériára, szalmonellára, E.coli-ra kell gondolni, már csak azért is, mert itt sokszor pénzt is szoktunk tárolni, az pedig tudvalévő, hogy a baktériumok egyik kedvenc tartózkodási helye.

A trendet ötletesnek tartók és lemásolók olyan hányásos, hasmenéses, lázas, bélgyulladásos fertőzést szedhetnek össze, hogy akár kórházba is kerülhetnek.

A tiramisu egy hűtőben tárolandó édesség, és megfelelő tárolás esetén is el kell fogyasztani az elkészítését követő 3-4 napon belül. Ennek megfelelően egy hosszabb autós utazás esetén a legjobb út közben megvenni és elfogyasztani.

