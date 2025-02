Újból megjelent a The Sims és a The Sims 2

A BioWare drámai megtizedelését követően az Electronic Arts jó hírrel is szolgált, több hétnyi célozgatást követően digitálisan újból kiadta modern számítógépekre a The Sims és a The Sims 2 játékokat, természetesen a rengeteg kiegészítőjükkel egybecsomagolva azokat.

A virtuális emberek útjainak egyengetésére fókuszáló The Sims játékszéria a kétezres évek elejének egyik legnagyobb játékipari szenzációja volt, elsősorban a videójátékokkal alapvetően nem szórakozók körében lett rendkívül nagy siker, különös tekintettel a nőkre. Nagyon ritka esete volt annak, mikor a játékipar képes volt olyan közönséget megszólítani, amely a Pasziánszon és hasonló címeken túl talán soha nem is szórakozott még számítógépes játékkal.

A PEGI 12 besorolással rendelkező újrakiadások a The Sims Legacy Collection és a The Sims 2 Legacy Collection neveket kapták, ilyen sorrendben 20 eurós és 30 eurós árakon vásárolhatóak meg a Steamen, az Epic Games Store-ban, továbbá az EA App digitális boltokban. Ezen túlmenően a két játék a The Sims 25th Birthday Bundle csomagban 40 euróért együtt is beszerezhető, az EA Play Pro havidíjas játékbérlő ügyfelei pedig felár nélkül játszhatnak velük.

