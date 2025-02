Bajba került az amerikai állattartók egy része

Nem véletlenül kötelező a világ számos országában chipeltetni a házi kedvenceket, az eltűnésük esetén a beültetett transzponderhez hozzápárosított kapcsolatfelvételi adatokkal újból egyesíthetőek az állatok és a gazdáik.

Az USA-ban nincs központi adatbázis a chipekhez, helyette különféle cégek és szervezetek egymással párhuzamosan több adatbázist üzemeltetnek

Fotó: Yibo Wei / Unsplash

Vagy legalábbis ez az elmélet, sajnos az Egyesült Államokban teljesen váratlanul lehúzta a rolót egy olyan vállalat, amely nem csak chipeket szállított kutyákba és macskákba, de saját adatbázist használt a transzponderekhez tartozó kapcsolati adatok rögzítésére. A texasi Save This Life semmiféle tájékoztatást sem adott a bezárásáról, tapasztalati úton derült ki, hogy befejezte a működését.

Emiatt most szerte az Egyesült Államokban riadót fújtak az állatorvosok, az állatmenhelyek, az állatvédők, és persze a gazdik is, a közösségi médiában próbálják felhívni az állattartók figyelmét a sajnálatos helyzetre.

Akinek az állatába Save This Life transzponderhez került, annak nem szükséges újrachipeltetnie az állatát, csak ki kell derítenie a transzponder egyedi azonosítókódját, és be kell azt regisztrálnia egy másik szolgáltató adatbázisába, ingyenes és fizetős opciók is léteznek. Ha nem áll rendelkezésre a chip kódja, akkor például állatorvosnál vagy állatmenhelyen lehet kérni a kiolvastatását.

