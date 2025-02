Vivo x200 Pro teszt - megérkezett a csúcstelefonok új kihívója

A Vivo X200 Pro egy olyan okostelefon, amely a prémium kategóriában kíván helyet szerezni magának. A készülék számos területen ígéretes, így egy igazi trónkövetelő lehet a nagyok közt. És ha már itt tartunk, meg kell jegyeznünk, hogy azért a Vivo sem épp egy kis gyártó attól, hogy itthon még csak viszonylag új belépő a telefonpiacon. Kínában például ez a gyártó értékesítette a legtöbb telefont 2024 utolsó negyedévében az Apple készülékeit is maga mögé utasítva.

Vivo X200 Pro

Design és kialakítás

A Vivo X200 Pro designja minden bizonnyal lenyűgöző első pillantásra. Az elegáns hátoldal és a fém keret egyértelműen prémium érzetet kölcsönöz a készüléknek. A telefon vékony és könnyű, mindössze 8,5 mm vastag és 228 gramm, ami meglehetősen kényelmes a hosszabb ideig tartó használat során is. A képernyő görbült szélei nemcsak esztétikailag tetszetősek, hanem jobb fogást is biztosítanak. Az üveg hátlap egy kissé érzékeny az ujjlenyomatokra, így néha tisztítani, hogy a telefon igazán szép maradjon, bár egy tok használata mellett ez mindegy is. Emellett, bár a design prémium, nem túl eredeti – hasonló elemeket találhatunk más gyártók flagship-modelljein is. A Vivo X200 Pro designja tehát bár vonzó, nem feltétlenül innovatív.

Kijelző

A Vivo X200 Pro 6,78-es AMOLED-kijelzője kétségtelenül lenyűgöző. A 2800*1260 pixeles felbontás és a 120 Hz-es frissítési gyakoriság garantálja az éles, részletes képeket és a zökkenőmentes görgetést.

A színek élénkek és pontosak, a kontraszt magas, és a HDR10+ támogatásnak köszönhetően a videók és játékok élvezete teljesen új dimenzióba emelkedik.

A kijelző fényereje kiváló, akár 4500 nit is lehet, ami lehetővé teszi a kényelmes használatot akár a legfényesebb napfényben is. A képernyő alatti ujjlenyomat-olvasó gyors és pontos, de néha érzékenyebb, mint kellene, ami véletlen feloldásokhoz vezethet.

Teljesítmény

A Vivo X200 Pro Dimensity 9400-as chipsettel érkezik, amely a legújabb és legerősebb mobilprocesszorok közé tartozik. A 16GB RAM és a 512GB belső tárhely kombinációja garantálja a zökkenőmentes multitaskingot és a gyors alkalmazásindítást. Akár nehéz játékok futtatása, akár nagy méretű fájlok kezelése, a telefon minden feladatra készen áll. A hosszabb ideig tartó, intenzív használat során persze ez a telefon is melegedni kezd néha, ami hatással lehet a teljesítményre, de ez szinte az összes csúcstelefonnál így van. Nem véletlenül találták ki az aktív telefonhűtőket azok számára, akik például sokat játszanak a telefonjukkal.