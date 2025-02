Nem lassít a Xiaomi - Egy rakás fontos újdonsággal indította az évet a kínai cég

Most két modellel frissíti a kínálatot a Redmi Buds 6 és a Redmi Buds 6 Pro személyében. Mindkettő fejlettebb energiagazdálkodással és zajszűréssel kecsegtet. Az utóbbi pedig elméletileg jobban szól, köszönhetően a titán membránjainak. Ezek ugyanis elméletileg extrémen gazdag és tiszta basszusokat produkálnak.

Óra

Ha van még valami, ami divatos manapság, akkor az az okos óra. Ezt látja a Xiaomi vezetése is, amit bizonyít, hogy be is mutattak egy vadonatúj terméket. A Redmi Watch 5 fényereje kiemelkedő, amiből fakadóan nappal is jól látható marad a képe.

Az élességgel sincs gond, köszönhetően a 324 ppi képpontsűrűségnek, és természetesen ellátták számos olyan szenzorral, amelyek mérik például a felhasználó hőmérsékletét, pulzusát vagy véroxigénszintjét. Mivel vízálló, így akár úszni is lehet benne, amit nem mondhat el magáról minden riválisa.

Energia a zsebben

A kütyüknek is kell a táplálék, és bizony nincs mindig lehetőség arra, hogy bedugjuk őket a konnektorba. E problémát oldják meg az akkupakkok, amelyek serege most egy elit katonával gyarapodott. A Xiaomi 165W Power Bank azok számára készült, akik a hordozható eszközök töltésének abszolút csúcsát keresik. Az LCD kijelzővel ellátott modell 120 wattos módot is támogat, és tabletek, sőt laptopok is tölthetőek a segítségével. A kapacitása 10 000 mAh, és egyszerre akár két külön eszközbe is képes életet adó energiát pumpálni.

Ez nem egy aprócska darab, de azokra is gondoltak, akinek nincs elég hely a zsebében vagy a táskájában. A Xiaomi 33W Power Bank 10000 mindössze 21 dekát nyom, tehát nagyjából annyira nehéz, mint egy okostelefon. A kapacitása nagy, ám a töltési sebessége kisebb.