Ezt várhatjuk ma egy igazán jó monitortól

A tapasztalataink szerint munkára, netezésre, tehát az általános használatra és multimédia tartalmak fogyasztására is remekül alkalmas. És ez még nem minden, hiszen a játékoknál sem jön zavarba. A képfrissítés kellően nagy, 240 Hz, emellett az olyan, gamereknek fontos eljárások kezelése is megoldott, mint a FreeSync vagy a G-Sync. Ezek után okozhat nagy meglepetést, hogy a mozgások visszaadása során semmilyen hibát nem tapasztaltunk. Ráadásul a késleltetés és a válaszidő is kellemesen alacsony.

Hang, beállítások

Egyre több az olyan monitor, amely rendelkezik beépített hangszórókkal, és ez a termék is e csoportot erősíti. A két darab, rejtett, egyenként 5 wattos, készülékházba bújtatott hangsugárzó által keltett hangerő meglepően nagy. Azonban a mély hangok visszaadása nem tökéletes, és az is igaz, hogy bizonyos finom részleteket hajlamos eldugni a felhasználó fülei elől. Videózáshoz, filmezéshez, rádiózáshoz így is megteszi, de a zenehallgatásra már nem igazán.

Az nagyon tetszett, hogy ha számítógéphez csatlakoztatjuk, akkor az egyes beállítások szoftveresen is, azaz az egér segítségével is megváltoztathatóak. Azaz nincs szükség feltétlenül arra, hogy a hátlapon elhelyezett botkormány segítségével kalandozzunk a monitor menürendszerében. És ha már a hátlapnál tartottunk mindenképp érdemes megemlíteni, hogy itt elhelyeztek színes LED-eket, amelyek figyelemfelkeltővé teszik a monitor megjelenését, viszont egyéb funkciójuk nincs.

AGON Pro AG276QZD - ajánlás

A tesztelés során azt szűrtük le, hogy az AGON Pro AG276QZD egy egészen remek termék. A kép minősége ugyanis egészen döbbenetesen jó, és a többi tulajdonsága is rendben van. A kvantumpontos technológia ismét bizonyított, és nem hogy hozta az elvárásárainkat, hanem még túl is szárnyalta azokat ez a termék. Viszont az is tény, hogy nem kifejezetten olcsó darab, ugyanis durván 215 000 forintot kérnek el érte. Azonban, ha azt nézzük, hogy mire képes, mit kínál, és tényleg milyen sokoldalú, akkor azt mondanánk, hogy az ár-érték aránya kiváló.