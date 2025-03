Az Apple számítógépeire is egyre nagyobb veszély jelent a mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia (MI) rohamos fejlődése nemcsak a mindennapi életünket alakítja át, hanem új kihívásokat is hoz a kiberbiztonság terén. Egyre több jelentés számol be arról, hogy az MI-t rosszindulatú programok fejlesztésére is felhasználják, ami különösen aggasztó a Mac-felhasználók számára. Bár a macOS rendszert hagyományosan biztonságosnak tartják, az MI-alapú kártevők megjelenése új veszélyeket hordoz.​ Sajnos ezek az Apple gépeket ugyanolyan könnyedén megtámadják, mint a többit.

Sajnos már az Apple számítógépei sem védettek a rosszindulatú támadások elől.

Fotó: Shutterstock

Az MI-alapú rosszindulatú programok terjedése

Az MI technológiák alkalmazása a kártevők fejlesztésében lehetővé teszi a támadók számára, hogy kifinomultabb és adaptívabb rosszindulatú programokat hozzanak létre. Ezek a programok képesek tanulni a felhasználói viselkedésből, elkerülni a hagyományos vírusirtó szoftverek észlelését, és célzott támadásokat indítani. Például az MI segítségével a kártevők felismerhetik, mikor van a felhasználó inaktív állapotban, és ekkor hajthatnak végre káros műveleteket, minimalizálva a felfedezés kockázatát.​

Az Apple-felhasználók veszélyeztetettsége

Sok Mac-felhasználó abban a hitben él, hogy rendszereik immunisak a vírusokkal és kártevőkkel szemben. Ez a tévhit azonban veszélyes lehet, különösen az MI-alapú rosszindulatú programok terjedésének fényében. A támadók kihasználják ezt a hamis biztonságérzetet, és olyan kártevőket fejlesztenek, amelyek kifejezetten a macOS rendszert célozzák. Ezek a programok képesek adatlopásra, billentyűleütések naplózására, vagy akár a rendszer teljes irányításának átvételére is.​

Hogyan védekezhetünk az MI-alapú kártevők ellen?

A védekezés első lépése a tudatosság növelése. A Mac-felhasználóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy rendszereik nem sebezhetetlenek, és az MI-alapú kártevők valós fenyegetést jelentenek. Fontos a rendszeres szoftverfrissítés, mivel ezek gyakran tartalmaznak biztonsági javításokat. Emellett elengedhetetlen egy megbízható vírusirtó szoftver telepítése és használata. Például a Kaspersky Premium for Mac valós idejű védelmet nyújt a trójaiak, vírusok és kémprogramok ellen, valamint biztonságos böngészést és online fizetésvédelmet kínál.