Az év botrányjátéka kegyetlenül élvezetes

Az elmúlt hónapokban óriási felhajtás tört a rendkívül népszerű Assassins' Creed játék széria legfrissebb epizódja, az Assassin's Creed Shadows körül. Rengetegen szálltak bele páros lábbal a fejlesztőkbe, kritizálva őket számos ok miatt. Erről mi is írtunk korábban az Origo Techbázis hasábjain, még egyszer ebbe nem mennénk bele. Az tény, hogy többször elhalasztották a megjelenését, de most végre megjelent, és a botrányok miatt óriási volt az érdeklődés iránta. Mi is megszereztük, hogy megnézzük milyen lett, képes lehet megmenteni a közelmúltban nagy bajba került fejlesztő céget.

Az Assassin's Creed Shadows ezúttal Japánba kalauzolja a játékost.

Célpont: Japán

Az Assassin's Creed játékok sajátossága, hogy mindig más-más történelmi korban, és helyszínen játszódnak. Róma, Egyiptom, Görögország és Britannia után a legfrissebb epizódban a középkori Japánba látogatunk, hogy ismét a jó oldalon küzdjünk a gonosz Templomos rend ellen. A játék cselekménye egészen pontosan az 1579-es év Japánjában, a Szengoku-korszakban játszódik, amely a belső háborúk és politikai intrikák időszaka volt. A játékosok két főszereplő, Naoe és Yasuke bőrébe bújhatnak, akik különböző háttérrel és motivációkkal rendelkeznek. Naoe egy tapasztalt shinobi, míg Yasuke egy afrikai származású szamuráj, aki történelmileg is létezett személy. A történet során a két karakter sorsa összefonódik, miközben a játékosok betekintést nyerhetnek a korabeli Japán társadalmi és politikai viszonyaiba.

A stílus maradt a régi, tehát egy nagy, szabadon bebarangolható területen kell különféle feladatokat teljesíteni. Ne legyünk szemérmesek, általában ezek arról szólnak, hogy valamilyen átkozott földesurat, haramiavezért és annak a bandáját levadásszuk. Egy olyan programról van szó ugyanis, ahol óriási szerep jut a lopakodásnak, a harcnak és az akciónak.

A látvány fantasztikus.

A program elképesztően hangulatos, tényleg úgy érezzük magunkat, mintha a nindzsa vagy szamuráj bőrébe bújtunk volna. Ebben persze óriási szerepet kap a kiváló grafika. A látvány elképesztően részletes, az animációk gyönyörűek, a táj körülöttünk pedig élőnek tűnik. Mindenütt emberek mászkálnak, állatok rohangálnak, a növényeket fújja a szél, szóval az illúzió tökéletes. A sokat kritizált készítők komoly hangsúlyt fektettek arra, hogy az épületek, ruhák, ételek tényleg a középkori Japánt idézzék.

A játék során rengeteg mindent megtanulhatunk a Felkelő Nap Országáról, és erről a hektikus korszakról, amikor az első európai kereskedők megjelentek a klánok által uralt szigeten.

Szavatosság

A Ubisoft megőrizte az Assassin’s Creed sorozat nyílt világú RPG-formuláját, miközben új elemekkel bővítette azt. A felfedezhető világ lenyűgözően részletes, a japán városok, templomok, falvak és természeti környezetek élettel teliek. Maga a történet különösebb fordulatokat nem tartalmaz, az viszont érdekes, hogy egy fiatal törékeny shinobi leányt, és egy nagydarab, lassabb, de erősebb hatalmas szamurájt is irányíthatunk.:

Naoe a gyors és csendes kivégzések mestere, füstbombákat, rejtett pengét és egyedi ninja-fegyvereket használhat.

Yasuke pedig páncélozott szamurájként a nyílt összecsapásokra specializálódott, erőteljes kardcsapásokkal és parry-mechanikával operálva.

A lopakodási rendszer is fejlődött, a környezeti rejtőzködési lehetőségek kibővültek, és a sötétség, illetve az időjárás is hatással van a lopakodás sikerességére. Új mozgásmechanikák is bekerültek, például a falon futás és a lassított időben végrehajtott támadások.