Az Asus bivalyerős mobil gépe átírhatja a szabályokat

Melegedés, energia

Ebben kulcsszerepet játszik a direkt e termékhez tervezett hűtőrendszer, amely hatékonyan vezeti el a hőt. Ez egyrészt tapintással is érezhető, másrészt pedig a zavaró throttling jelenség sem tapasztalható, amikor a teljesítmény a magas hőmérséklet miatt visszaesik. 1 TB-os SSD felel az adattárolásért, azaz a kapacitással nincs gond, jó sok minden ráfér.

Általános használatra is kiváló.

A nagy teljesítmény leadására képes hardver persze jó sokat is fogyaszt. Nem meglepő módon nagyon odafigyeltek az energia ellátásra, hiszen egy olyan 70 Wh-s akkumulátorral látták el, amely akár egy laptopnak is becsületére válna. Persze, ha nagyon meghajtjuk a gépet, akkor így is csak néhány órán át bírja.

Azonban az energiahatékony módban majdnem 20 órát is ki lehet vele húzni, ami kiváló eredmény. A modell 2x2 wattos integrált hangrendszere csodákra nem képes. Szóval, aki minőségi és hangos megszólalásra vágyik, annak muszáj lesz rádugnia valamilyen külső audio eszközt.

Mit látunk?

Egy laptop és egy tablet esetében is az egyik legfontosabb szempont a látványvilág, pláne egy prémium árazású termék esetében. Nem okozott meglepetést, hogy e téren is kiemelkedőt nyújt a termék. Az óriási felbontásnak (2560x1440 pixel) köszönhetően a legfinomabb részletek hiteles visszaadása is megoldott, a képi világ pedig pengeéles.

Törekedtek a magas képfrissítési frekvenciára (180 Hz) és minden bizonnyal ezért döntöttek az IPS LED LCD eljárás mellett az OLED helyett. Emiatt a tökéletes feketéről le kell mondani, de a kontrasztosság így is megfelelőnek tűnik. A maximális fényesség a vizsgálataink alapján 581 nit, ami ahhoz elég, hogy a HDR anyagok látványosan jelenjenek meg. De ahhoz nem, hogy kültéren, napfénynél is jól látható maradjon a kép. A használat során egyébként képhibákba nem futottunk bele, a mozgások visszaadása is tökéletes.