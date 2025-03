Gyerekkorunk kedvenc autós játéka 2025-ben is hódít – Vajon még mindig olyan jó?

A pályák változatosak!

De elsőre nem gurulhatunk ki csak úgy akárhova! Egy úgynevezett kampánymódban kell előre jutnunk, és ennek része, hogy bizony jó címeket, tehát arany- vagy legalább ezüstérmet kell elérni bizonyos számú pályán. A sikereket a program pont jó ütemben adagolja. Valahogy az ember nagyon nehezen hagyja abba.

Az ellenfelünk az idő, de más szellemautók is feltűnnek a pályán.

A futamok után az van benne sokszor, hogy még egyszer utoljára megpróbálja, és most már biztos jobb lesz, mint korábban. A rövid pályákkal kevesebb, mint egy perc alatt lehet végezni szóval akár akkor is érdemes leülni elé, ha az embernek csak egy negyedórácskája van.

Élvezetes?

Az ingyenes verzióban egyetlen típusú autóba lehet beleülni, de ennek a fizikája szerencsére nagyon jól. Lehet vele farolni, driftelni is akár. Így élvezetes a virtuális sofőrködés. Az irányításhoz nem szükséges kormány, kontrollerrel vagy akár billentyűzettel is el lehet boldogulni.

A Trackmania grafikája teljesen rendben van: Letisztult, de nagyszerű. Ennek köszönhetően nincs szükség a futtatásához egy drága csúcsgéphez. A látvány ennek ellenére egyáltalán nem elmaradott, gagyi. Nem lesz az az érzésünk, hogy valamilyen őskövülettel ütjük el az időt.

Tényleg ingyen van ez a jó kis autós játék?

A Trackmania alapverziójáért nem kell fizetni, de bizonyos bajnokságok, pályák és járművek csak akkor érhetőek el, ha valaki belép a klubba. Azaz magyarán előfizet a programra, amelynek egyes szekció 20 dollárba, azaz kb. 7400 forintba kerül egy évre. Ezért cserébe tényleg sok mindent kap az ember, ám ennek hiányában is nagyon jó szórakozást nyújt. A tapasztalataink alapján a Trackmania 2025-ben is megállja a helyét, egészen döbbenetes mennyiségű időt lehet vele elszórakozni. Ennél több pedig nem is kell! A játék egyetlen komolyabb hibája egyébként, hogy csak PC-re leet letölteni. Méghozzá innen.

Ez pedig egy kis bemutató a játékból: