Ijesztően ügyesen cigánykerekezik a Boston Dynamics robotja

A Boston Dynamics az évek során számos lenyűgöző videóval örvendeztetett meg minket, és a vállalat ma ismét bemutatta robotikai tudásának legújabb példáját. A fenti klipben az Atlas robot többféle teljes testmozgást mutat be, kezdve a sétától a cigánykerékig, sőt még egy kis break táncot is felvillant. A különböző akciókat megerősített tanulással fejlesztették ki, amelyhez mozgásrögzítést és animációt használtak forrásanyagként. Ha így haladunk, a jövő robot urai egy nap képesek lesznek táncolni és bukfencezni, valamint gondolkodni is jobban, mint mi, emberek. Mindenesetre az ausztrál break-bajnokságot hamarosan simán megnyerhetik.

Az emberek nagy része sem tud olyan cigánykereket vetni, mint a Boston Dynamics robotja

A Boston Dynamics legújabb videója ennek ellenére inkább hihetetlen, mint vicces

A videó a Boston Dynamics kutatásának része, amelyet a Robotikai és Mesterséges Intelligencia Intézettel közösen végez, de több partner is segíti a munkáját. Az NVIDIA vezérigazgatója, Jensen Huang például a hét elején tartott GTC 2025 keynote-ján kitért a vállalat robotika GR00T modelljére. Tegnap a Boston Dynamics bejelentette, hogy elmélyíti együttműködését a céggel, amely a robotikában alkalmazott mesterséges intelligenciára összpontosít. Az NVIDIA Jetson Thor számítási platformját használja az „összetett, multimodális AI modellek futtatására, amelyek zökkenőmentesen működnek együtt a Boston Dynamics vezérlőivel”.