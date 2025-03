Vigyázat! Csalók állhatnak a külföldi számokról érkezett hívások mögött

Az elmúlt hetekben egyre több magyar telefonszám tulajdonosa számolt be arról, hogy ismeretlen, külföldi telefonszámokról keresik, majd a hívás azonnal megszakad. Ez az úgynevezett Wangiri csalás egyik jellemző módszere, amely ismét terjedni látszik, és komoly anyagi károkat okozhat azoknak, akik visszahívják ezeket a számokat. Korábban kínai nyelvű hívásokkal próbálkoztak Magyarországon is a csalók, azt mi is megírtuk, most viszont még csak bele sem szólnak a telefonba.

Vigyázzunk, mert a mobiltelefonos csalók is sok pénzt húzhatnak ki a zsebünkből!

Mi az a Wangiri csalás?

A Wangiri („egy csengés és vége”) csalás egy régóta ismert telefonos átverési módszer, amely főként úgy működik, hogy a csalók egy külföldi számról hívják fel a gyanútlan áldozatokat, majd a hívást azonnal bontják. A hívott fél kíváncsiságból vagy udvariasságból visszahívja a számot, nem sejtve, hogy ezzel jelentős költségekbe veri magát. Ezek a visszahívások gyakran emelt díjas vonalakra irányulnak, így a hívás akár több ezer forintba is kerülhet percek alatt.

Miért veszélyes?

A Wangiri csalás egyik legnagyobb veszélye, hogy a hívott személy nem is sejti, hogy egy drága szolgáltatásra csatlakozott. Az ilyen hívások célja nem az, hogy beszélgetést kezdeményezzenek, hanem hogy az áldozat a lehető leghosszabb ideig vonalban maradjon. Gyakran automata üzenetek, háttérzajok vagy olyan trükkök késleltetik a hívás befejezését, amelyek miatt a visszahívó fél nem azonnal teszi le a telefont.

Új módszerek: most a +44-es előhívóval támadnak

A mostani hullám során elsősorban +44-es, vagyis az Egyesült Királysághoz tartozó telefonszámokról érkeznek a hívások. Ez sokakat megtéveszt, hiszen előfordulhat, hogy valaki valóban vár egy hívást egy angol számról – például egy külföldön élő ismerőstől vagy egy hivatalos intézménytől. Fontos azonban tudni, hogy a csalók bármilyen előhívót használhatnak, és időről időre változtatják a módszereiket.

Korábban Afrikából, Kelet-Ázsiából és más, kevésbé ismert országokból érkeztek Wangiri típusú hívások, de most egy megbízhatóbbnak tűnő országból, az Egyesült Királyságból érkező számokat alkalmaznak. Ez azonban ne tévesszen meg senkit: ha ismeretlen külföldi számról érkezik hívás, amely gyorsan megszakad, a legjobb, ha figyelmen kívül hagyjuk.