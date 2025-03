Kiszivárgott, hogy néz majd ki a legújabb Google mobil, a Pixel 9a

Még be sem jelentette hivatalosan a Google, de a következő generációs középkategóriás okostelefonjuk, a Pixel 9a már most a figyelem középpontjában áll. Az elmúlt hetekben egyre több szivárgás látott napvilágot a készülékről, a legújabb fejlemény pedig, hogy több bemutató videó is felbukkant az interneten, jóval a várt bemutató előtt. Ezek a videók részletesen bemutatják a telefon külsejét, néhány főbb funkcióját, és megerősíteni látszanak a korábbi pletykákat és renderképeket.

Google Pixel 9a

Sahil Karoul és a The Mobile Central youtuberek a Pixel 9A-t bemutató ismertetőket tettek közzé, amelyeken a felfrissített dizájnt és teljesítményt mutatják be, ahogy azt az Android Police korábban kiszúrta.

A korábbi kiszivárgásokban látottakhoz hasonlóan a videókból is úgy tűnik, a Pixel 9A elhagyja a kiemelkedő kameraudvart és lapos hátlapot kap. A videókon is látható a pénztárbarát telefon a valamivel nagyobb, 6,3 hüvelykes kijelzőt szegélyező, érezhető kerettel, valamint egy frissített 5100 mAh-s akkumulátorral.

Mindkét videón a telefon pletykált 48 megapixeles fő kamerájával, 13 megapixeles ultraszéles szenzorával és 13 megapixeles szelfikamerájával készült képek és videók láthatók, és elég élesnek tűnnek. A The Mobile Central azonban megjegyzi, hogy a videók minősége éjszaka vagy kevés fénynél azért visszaesik - de mondjuk ez minden más mobilnál ugyanígy igaz.

A Google Pixel 9A leleplezése már csak napok kérdése lehet. Az Android Headlines korábban arról számolt be, hogy a vállalat március 19-én mutathatja be a készüléket különböző színekben, többek között lila, rózsaszín, fekete és fehér színben.