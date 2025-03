Elképesztő hajtogatható telefont mutatott be a Huawei

A Huawei bemutatott egy olyan összehajtható okostelefont, amely a megszokottól eltérő, szélesebb 16:10-es képarányával és a DeepSeek által támogatott AI asszisztensével hívja fel magára a figyelmet. Ez a lépés jelentős változást hozhat az összehajtható készülékek piacán, ahol a képarány és a mesterséges intelligencia integrációja kulcsfontosságú tényezőkké válnak a felhasználói élmény szempontjából. A kérdés azonban továbbra is az, hogy a Huawei mennyire tudja majd érvényesíteni ezt az innovációt a nemzetközi piacokon a jelenlegi korlátozások közepette.

Huawei Pura X. Összehatható telefon 16:10-es képaránnyal.

Szélesebb képernyő, új lehetőségek

Az összehajtható telefonoknak alapvetően két fajtájuk van. A „Fold-szerű" telefonok, melyek összecsukva egy keskenyebb mobilként működnek, de kinyitva egy kisebb tablet felületét nyújtják és a Flip-félék, amik kinyitva mztatnak egy telefonnyi kijelzőt, összecsukva viszont jóval kisebbek egy mai okostelefonnál és így sokkal könnyebben elfernek a zsebünkben. A legtöbb flip-telefon telefon a hagyományos okostelefonok keskenyebb képarányát követi, ami sok esetben kompromisszumokat eredményez a tartalomfogyasztás és a többfeladatos munkavégzés terén. A Huawei új készüléke, a Pura X viszont egy ezeknél szélesebb, 16:10-es képarányt mutat, ha kinyitjuk és így szakít ezzel a trenddel. Ez a változás jelentős előnyökkel járhat a felhasználók számára:

Jobb multimédiás élmény: A szélesebb képernyő ideálisabb a videók és filmek megtekintéséhez, mivel jobban kitölti a látómezőt, csökkentve a fekete sávokat.

A szélesebb képernyő ideálisabb a videók és filmek megtekintéséhez, mivel jobban kitölti a látómezőt, csökkentve a fekete sávokat. Hatékonyabb munkavégzés: A 16:10-es képarány több helyet biztosít a dokumentumok, táblázatok és prezentációk szerkesztéséhez, valamint a többfeladatos munkavégzéshez, például két alkalmazás egyidejű futtatásához osztott képernyőn.

A 16:10-es képarány több helyet biztosít a dokumentumok, táblázatok és prezentációk szerkesztéséhez, valamint a többfeladatos munkavégzéshez, például két alkalmazás egyidejű futtatásához osztott képernyőn. Kényelmesebb olvasás: A nagyobb felület kényelmesebbé teszi a weboldalak, e-könyvek és cikkek olvasását, mivel kevesebb görgetésre van szükség.

DeepSeek AI asszisztens a Huawei telefonjában

A 7 499 kínai jüantól (kb. 1037 dollár) induló készülék a képarányán kívül más okokból is kiemelkedik az okostelefonos mezőnyből. A Pura X az első olyan Huawei telefon, amelyben egy csepp Android sincs. A HarmonyOS egy olyan verzióját futtatja, amelyet a márka még novemberben mutatott be. Emellett Xiaoyi-t is tartalmaz, egy házon belüli AI asszisztenst, amely a DeepSeek technológiáját használja a Huawei saját Pangu modelljének megerősítésére. A DeepSeek egy fejlett mesterséges intelligencia modell, amely a következő generációs AI élményt nyújthatja a felhasználók számára.