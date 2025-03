Nagy kritikai sikert aratott az Xbox-üzletághoz tartozó Machine Games által fejlesztett Indiana Jones and the Great Circle, az oroszlánrészt belső nézetből játszódó cím izgalmas és hű adaptációja a Harrison Ford főszereplésével ikonikussá vált filmeknek. A játék tavaly decemberben első körben PC és Xbox Series platformokra jelent meg, de sosem volt titok, hogy a Microsoft videójátékos üzletága PlayStationre is kiadja majd.

Most végre hivatalossá váltak a részletek, a PS5 konzolokat választott játékosok 2025. április 17-től kezdve játszhatnak majd vele, kivéve a Premium Edition és a Collector's Edition változatokat előrendelőket, ők már április 15-től belevethetik magukat a kalandjátékba. Végül a PS5 Pro konzolon szebb grafikát ígér a Machine Games, bár a részletek nem világosak.

Ezen túlmenően április 15-én minden platformon befut majd egy patch is az Indiana Jones and the Great Circle-höz, amely két korbácsos képességet ad hozzá a játékhoz, az egyikkel nagyobb sebzés okozható, a másikkal pedig ellophatóak az ellenfelek fegyverei.

Kapcsolódó érdekességek, hogy a tavasz során a Forza Horizon 5 biztosan befut PS5-re, és nagy eséllyel még idén a Starfield is tiszteletét teszi a japán játékkonzolon.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!