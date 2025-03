Évek óta vártak erre a pillanatra az iPhone-tulajok

Rossz hírt és jó hírt is kaptak a héten az EU tagországaiban élő iPhone-tulajok. Elsőként is a rossz hír nyert megerősítést, az iOS 18.4 áprilisi befutásával végre hozzáférést kapnak az MI-alapú Apple Intelligence eszközökhöz, azonban egy másik az EU területén még letiltott funkcióról továbbra is csak álmodozhatnak.

Fotó: Isaac Mehegan / Unsplash

Cserébe most egy ennél sokkal többek számára fontos és jó hír is érkezett, a Google Térképek mobilapp legújabb frissítését telepítve már beállíthatják azt az alapértelmezett navigációs alkalmazásnak az Apple Térképek helyett.

Ha ezt megteszik, akkor a mobilon látott címek megnyitásakor rögtön a Google Térképek fog betöltődni, ami nagyon kényelmes, sok plusz koppintgatás spórolható meg vele.

A mostani fejlesztés kizárólag az Európai Unió tagországaiban élő iPhone-tulajok számára érhető el, az alapértelmezett navigációs program megváltoztatását a digitális piacokról szóló jogszabálynak (DMA) való megfelelés miatt tette lehetővé számukra az Apple.

