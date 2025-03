Megint rossz hírt kaptak az iPhone-tulajok

Az április során befutó iOS 18.4 és iPadOS 18.4 szoftverfrissítések szokatlanul látványosak lesznek az Apple mobiljait és táblagépeit használók számára, a telepítésük után a hardveresen kompatibilis termékeken elérhetővé válik az Apple Intelligence, bár magyar nyelven egyelőre nem lesz használható. A mesterséges intelligenciás eszközök az uniós országokban jelenleg csak a kompatibilis Mac számítógépeken használhatóak.

Fotó: Mushvig Niftaliyev / Unsplash

Sajnos most bebizonyosodott, hogy az Apple Intelligence bekapcsolása ellenére nem lehet teljes az európai iPhone-tulajok öröme, az iPhone-tükrözést továbbra sem lesznek képesek használni.

Ezzel a Mac számítógépekről kezelhetőek az iPhone-ok, egy ablakban megjelenik a telefon kijelzőjének a képe, és ugyanúgy használható a készülék, mintha klasszikus módon a kézben lenne.

Az MI-s funkciókhoz hasonlóan az iPhone-tükrözés is az iOS 18-ban debütált, és az Apple ugyanúgy az EU digitális piacokról szóló jogszabályával (DMA) kapcsolatos bizonytalanságokra hivatkozva nem tette elérhetővé az uniós felhasználók számára. Az Apple Intelligence befutása miatt az volt a remény, hogy iPhone-tükrözés is elérhetővé válhat áprilisban az európaiak számára, azonban az Apple ezt most cáfolta, és rejtély, hogy mikor aktiválhatja majd az itteni közönség számára.

