A technika csodái voltak, de ma már szinte csak a múzeumban láthatjuk őket

A walkman a személyes zenehallgatás világát hozta el a 70-es évek végén.

Sokáig úgy tűnt, hogy a mobil, akkumulátoros audió lejátszók elpusztíthatatlanok, és az évek, évtizedek során rendkívül széles választéka jött létre e termékeknek. A skála a néhány ezer forintot kóstáló daraboktól a méregdrága, százezrekbe kerülő, minőségi anyagokból készülő masinákig terjedt. Aztán jöttek az okostelefonok, és megváltoztattak mindent. E készülékekre egyszerűen letölthető zenelejátszó szoftver, az internetes streaming appok pedig további óriási előnyt jelentenek. Így végül már arra sem volt szükség, hogy dalokat töltsön bárki az eszközökre. A hordozható zenelejátszók mára szinte teljesen eltűntek, még egy-két prémium márka talpon maradt, de ők is csak vegetálnak. Egy korszak véget ért, és soha nem tér már vissza.

Videomagnó

A kilencvenes évek egyik legemblematikusabb kütyüje minden vitán felül a VHS videomagnó. E masinák rengeteg magyar háztartásba is bekerültek, és alapvetően alakították át az otthoni szórakozási szokásokat.

A videomagnó egykor szinte minden háztartás része volt, ma pedig már alig találni működő darabot.

Elképzelhetetlen volt az élet nélkülük sokáig, és rengetegen voltak, akiknek a polcain ott sorakoztak a jellegzetes külsejű videokazetták. Ez a technológia nyitotta meg az utat a kompakt házimozi rendszerek elterjedésének irányába. Azonban a VHS-nek is voltak hátrányai, például hosszadalmas volt visszatekerni a szalagot, és a minőséggel is akadtak problémák. Főleg, ha valamelyik kedvencünket túl sokszor játszottuk le. Akkor a minőség szépen folyamatosan romlott még a legjobb videomagnók esetében is.

Az analóg elven működő eljárás elérte a korlátait, és jött egy új, digitális technológia, amelynél ki tudták küszöbölni e problémákat. A XX. század végén megérkezett a Digital Versatile Disc, azaz a DVD, amely rövid idő alatt nyugdíjba küldte a VHS videomagnókat. Ma már persze nem csak a DVD, de annak sokkal nagyobb felbontású filmeket tároló utódja is az utolsókat rúgja. A sírjaikat az online streaming szolgáltatások ásták meg, ahogy eltűntek a világból a jó kis videotékák is, ahonnan a videokazettákat, vagy később lemezeket lehetett kikölcsönözni még mielőtt egy-egy film letöltése nem tartott 10 percnél kevesebb ideig.