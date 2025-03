Legszívesebben szabadulna az Xboxtól a Microsoft

Kevés jó hírt kaptak az elmúlt években az Xbox konzolok keménymagos rajongói. A klasszikus konzolháborút az Xbox One és az Xbox Series is elveszítették a rivális PlayStationökkel szemben, miközben a Microsoft újabban már nem csak PC-re, de a Sony konzoljára is elkezdte kiadni a játékait.

Az Xbox Series konzolok Starfield témájú kontrollere

Fotó: Padraig Treanor / Unsplash

Az Xbox üzletágat a kezdetektől fogva 2007-ig vezetett Peter Moore most egy podcastos interjújában kommentálta a helyzetet. Személyesen teljesen biztos benne, hogy a Microsoft legszívesebben befejezné az Xboxok gyártását, helyette eszköztől teljesen függetlenül minden képernyőre eljuttatná a játékait, amihez alapvetően már meg is van a felhős játékfuttatási technológiája.

Moore-nak az Activision Blizzard felvásárlásakor esett le, hogy üzleti értelemben mekkorát változott a játékipar, mennyire más szelek fújnak.

A Microsoft videójátékos üzletága lassan és fokozatos teljesen újrapozicionálja magát. Az Xbox konzolok már a múlt hagyatékai számára, amelyekkel kénytelen foglalkozni, de nem a jövőjének kulcsaként és zálogaként tekint azokra.

Moore szavai ellenére a Microsoft várhatóan nem fog mostanában kilépni a játékkonzolok piacáról, a Sony PlayStation 6-tal párhuzamosan, legkorábban 2027 végén dobhatja piacra a következő generációs gépeit.

Ezek közül az egyik várhatóan klasszikus otthoni konzol lesz, míg a másik kézikonzolnak bizonyulhat, ilyen sorrendben ezek lehetnek az Xbox Series X és az Xbox Series S utódai.

