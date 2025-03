Létezik a megfizethető hajtogatható telefon. Ki is próbáltuk!

Az összehajtható okostelefonok eddig a luxus kategóriába tartoztak, azonban a ZTE Nubia Flip 5G ezt a képet szeretné megváltoztatni. A készülék célja, hogy a hajlítható kijelző technológiát a szélesebb közönség számára is elérhetővé tegye. De vajon képes-e a Nubia Flip 5G a kompromisszumok nélkül nyújtani azt az élményt, amit az összehajtható telefonok ígérnek? Tesztünkben megvizsgáltuk a készüléket, hogy kiderítsük, vajon valóban megérdemli-e a figyelmet. Az általunk letesztelt készülék ugyan közel egy éve a piacon van, az írásunk aktualitását azonban az utód várható érkezése adja, az MWC-n ugyanis bejelentették a Nubia Flip 2-t ami MediaTek Dimensity 7300X lapkakészlettel fog érkezni Európába és nagyjából 280 000 forintos áron nyit majd.

De egyelőre maradjunk a jelenleg is kapható modellnél. A Nubia Flip 5G - részben persze azért is, mert egy tavaji modell, de akkor is - 230 ezer forintos áron kapható, ami egy hajtogatható telefon esetében több, mint kedvező. Nézzük, mit is kínál ezért az összegért.

ZTE Nubia Flip 5G - a megfizethető hajtogatós telefon!

Design és ergonómia

A Nubia Flip 5G első ránézésre meggyőző. Az összecsukható formafaktor modern és letisztult, a készülék pedig meglepően és könnyű, bár vékonynak azért semmiképpen nem neveznénk. Különösen akkor, ha felpattintjuk rá a gyári védőtokját, amit a gyártó a dobozában mellékel. Ez a tok nem csak a telefon alsó és felső részét védi összecsukva, de még a zsanért is, egy felhajló fülnek köszönhetően. Ez egy nagyszerű dolog és gavalléros ajándék a gyártótól, bár az igaz, hogy ezzel a tokkal együtt összecsukva már.már az ormótlanság határát súrolja a készülék. A zsanér mechanizmus stabil és megbízható, a nyitás és zárás folyamata zökkenőmentes. A készülék külső borítása kellemes tapintású, bár az ujjlenyomatok könnyen meglátszanak rajta. A külső kijelző kör alakú, ami azon túl, hogy jól néz ki, egy hasznos kiegészítő, amely lehetővé teszi az értesítések gyors áttekintését, valamint szelfik készítését a fő kamerával. Természetesen nem egy teljes értékű kijelzőről beszélünk, de ez talán nem is elvárt egy összecsukható telefontól. A belső, hajlítható AMOLED kijelző élénk színeket és mély feketéket kínál, a hajtásvonal pedig szinte észrevehetetlen. A készülék fogása kényelmes, a gombok jól pozicionáltak, így a mindennapi használat során nem okoznak problémát.