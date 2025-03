A Mortal Kombat 2 film olyan lesz, mint egy videojáték

A 2021-es Mortal Kombat remake lényegében egy előzményfilm volt. A film az Outworld gonosz fejét, Shang Tsungot követte nyomon, aki megpróbálta megölni a Föld összes harcosát, hogy azok ne tudjanak részt venni a címadó versenyen. Természetesen kudarcot vallott - és most az október 24-én megjelenő Mortal Kombat 2-ben folytatódik a verseny.

Mortal Kombat 2

A film során végig mutatják majd a pontozást - mondta Ed Boon, a Mortal Kombat társalkotója az Entertainment Weeklynek.

Ettől pedig a film tényleg kicsit olyan lesz, mintha egy videojátékot néznénk - mondjuk olyat, amit épp másvalaki játszik...

A szereplőgárda biztosan a nézőket is izgalomban tartja majd. Az első film összes nagy szereplője visszatér - néhányan ozok közül is, akik meghaltak. Ott van Cole Young (Lewis Tan), Skorpió (Hiroyuki Sanada), Sub-Zero (Joe Taslim), Sonya Blade (Jessica McNamee), Liu Kang (Ludi Lin), Jax (Mehcad Brooks) és Raiden (Tadanobu Asano), valamint Kano (Josh Lawson) és Kung Lao (Max Huang), akik mindketten meghaltak. Visszatértek, de még nem tudjuk, hogyan.

Hozzájuk csatlakozik majd Kitana (Adeline Rudolph) és Shao Kahn (Martyn Ford), akiknek a megjelenése eddig titok volt, valamint Johnny Cage (Karl Urban), aki a jelek szerint ezúttal a közönség számára kulcsfigura. „[Johnny Cage] beilleszkedése a Mortal Kombat történetébe és univerzumába nagy része annak, amit ez a film feltár” - mondta Boon. „Ő egy lecsúszott hollywoodi srác, akit beledobtak ebbe a varázslatos, ultra-erőszakos dologba. Karl, Johnny Cage ábrázolása bizonyos szempontból különbözik a játékainktól. Hozzáadja a saját stílusát, de szerintem frissnek fog tűnni. Van benne egyfajta újdonságfaktor.”

Az előzményeket ismerve egyébként szinte biztos, hogy közülük többen is brutális véget érnek majd a filmben, hiszen a lényeg az, hogy a verseny mezőnye egyre szűkül, és egy bajnokot koronáznak meg. És ez azért is kulcsfontosságú, mert ha a Föld elveszíti a tornát, az lesz a 10. a sorban, ami azt jelenti, hogy a Külvilág átveheti a bolygó irányítását. Szóval igen, a Mortal Kombat 2-ben szó szerint a világ sorsa forog kockán. Melyik földi harcos lép fel és ment meg mindannyiunkat? Néhány hónap múlva kiderül.

A Mortal Kombat 2 további részleteiről sokkal többet is megtudhat, aki ellátogat az EW oldalára, ahol új képeket találunk Cage-ről, Kitanáról, Sasorról és Shao Kahnról.

Ez pedig az első előzetes a filmből: