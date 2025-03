Látványos és nehéz akciójáték tölthető le ingyen

A modern akciójátékok jókora része akár nagyon könnyen is teljesíthető, alacsony nehézségi fokozatra beállítva még az újonc játékosok is végigjátszhatják azokat anélkül, hogy akár egyszer is elhaláloznának bennük. Ettől függetlenül akadnak még olyan játékok, amelyeket kifejezetten nehéznek terveznek, ilyenek a „souls-like” alműfajba tartozó címek is, ezek a kíméletlen nehézségükkel még a tapasztalt és ügyes játékosokat is megizzasztják.

Most egy efféle játék vált átmenetileg ingyen kérhetővé számítógépekre, az Epic Games Store digitális játékbolt egészen 2025. március 20. délután 4 óráig a Mortal Shellt adja oda bárkinek ingyen és örökre. Ez egy külső nézetes akciójáték, középkorias jellegű, misztikus fantasy környezetben kell túlélni benne az ellenfeleket, amíg kard és varázslatok által el nem hullik benne a főgonosz is.

Mortal Shell minimum gépigény:

Windows 7 SP1 vagy újabb

Intel Core i5-4590 vagy AMD FX-8350 processzor

NVIDIA GeForce GTX 970 vagy AMD Radeon R9 290 videókártya

8 GB RAM, 12 GB szabad hely

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!