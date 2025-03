Sokkal szebbé válhat a Netflix képe

Látványos műszaki fejlesztést jelentett be a hazánkban is piacvezető Netflix havidíjas videószolgáltatás, a megfelelő műsorai immáron HDR10+ kódolással is nézhetőek a technológiával kompatibilis okostévéken.

Fotó: MAHZA D'BRATA / Unsplash

A Netflix már tíz éve támogatja a magas dinamikatartományú lejátszást, a Marco Polo első évadának 2014. decemberi debütálásával vezette be a HDR10 és a Dolby Vision szabványokat, már 11 ezer órányi HDR-ben nézhető tartalommal rendelkezik. A kettő közül a Dolby Vision kínálja a szebb színeket, ráadásul egyes aspektusaiban a HDR10+ szabványnál is fejlettebb, noha annak három évvel később kezdődött meg a piaci bevezetése.

Ennek ellenére a HDR10+ fontos a Netflix számára, főként mert a tévépiacot uraló Samsung nem hajlandó támogatni a Dolby Visiont, helyette a HDR10+ mellett tette le a voksát.

A Netflix előfizetői számára rossz hír, hogy a 4K felbontással együtt a HDR-es videólejátszás is csak a legdrágább Prémium-csomagban érhető el, ez jelenleg havi 5090 forintba kerül.

