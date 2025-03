Az Nvidia bejelentette a legújabb csúcskártyáit

Az Nvidia bejelentette az RTX Pro Blackwell GPU-sorozatát, amelyet a professzionális tervezők, fejlesztők, adattudósok és kreatívok igényeinek kielégítésére terveztek. A termékcsalád tartalmaz egy csúcsmodellt, az RTX Pro 6000 Blackwell GPU-t munkaállomásokhoz, valamint egy RTX Pro-t Blackwell asztali és laptop gépekhez és érkezik az RTX Pro 6000 Blackwell adatközpontos változata is.

NVIDIA Blackwell RTX PRO workstations

A munkaállomásokhoz szánt RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB GDDR7 memóriával kerül forgalomba, és 600 watt teljesítményre van szüksége, ami valamivel több, mint az RTX 5090 575 wattos teljesítménye. A GPU még kinézetre is hasonlít az RTX 5090-re, és dupla átfolyós hűtéssel, 24 064 CUDA maggal, 512 bites memóriabusszal és 1792 GB/s memória-sávszélességgel rendelkezik. Emellett PCIe Gen 5 támogatást, DisplayPort 2.1-et és a legújabb Blackwell generációs RT magokat és Tensor magokat is tartalmaz.

NVIDIA Blackwell RTX PRO 6000 Server Edition

Ezt a GPU-t munkaállomásos felhasználásra tervezték, elsősorban olyan szakembereknek szánják, akik játékfejlesztéssel, AI munkaterheléssel vagy bármilyen olyan professzionális feladattal foglalkoznak, amelyekhez sok VRAM és gyors GPU szükséges. Az RTX Pro 6000 Blackwell Max-Q változatban és adatközpontok számára készült szerver kiadásban is elérhető lesz.

Az Nvidia az új RTX Pro márkanévvel váltja fel a korábban használt RTX számozási sémát, illetve a korábbi Quadro-t. Az Nvidia az RTX Pro 5000 és az RTX Pro 4000 Blackwell mellett asztali és laptop formájú RTX Pro 4500 Blackwell asztali gépekhez is piacra dobja az RTX Pro 5000 és az RTX Pro 4000 Blackwell modelleket.

Az RTX Pro Blackwell laptopos változatai között lesznek a 3000, 2000, 1000 és 500-as modellek is. A laptop változatok akár 24 GB VRAM-mal is érkezhetnek, és ezek a GPU-k támogatják az Nvidia legújabb Blackwell Max-Q technológiáit is, amelyek a vállalat állítása szerint „intelligensen és folyamatosan optimalizálják a laptopok teljesítményét és energiahatékonyságát az AI segítségével”.

Ezek a laptop GPU-k az AMD Strix Halo chipjeit is kihívják, amelyek 128 GB egységesített memóriával rendelkeznek, amelyet a CPU, a GPU és az AI motorok osztanak meg. A Framework épített egy apró asztali számítógépet az AMD legújabb chipjeivel, így érdekes lesz látni, hogy milyen munkaállomások és laptopok kerülnek majd forgalomba az Nvidia RTX Pro Blackwell GPU-jaival.