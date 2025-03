Küszöbön van a Radeon RX 9060 XT bejelentése

Az igazán drága modellek kiadását követően a második negyedévben várhatóan az NVIDIA és az AMD is bemutatják majd a következő generációs kártyakínálatuk elérhetőbb árú modelljeit. Az NVIDIA oldaláról a napokban újból elhalasztott GeForce RTX 5060 és 5060 Ti grafikus vezérlőkre számíthatnak a gamerek, most pedig kiderült, hogy az AMD is tartja magát a rivális Radeon RX 9060 széria második negyedévben való kiadásához, ezeket 1440p és 1080p felbontású játékfuttatásra reklámozza majd.

PowerColor Radeon RX 9070 XT RED DEVIL

Fotó: PowerColor

A közelgő rajt egyértelmű jele, hogy a gyártók megkezdték a Radeon RX 9060 XT termékeik hatósági adatbázisokba való felvitelét, az AsRock után most az ASUS esett neki a papírmunkának, hat modellt regisztrált Dél-Koreában.

A termékek típusjelzései:

TUF Gaming RX 9060 XT OC 16 GB

TUF Gaming RX 9060 XT 16 GB

PRIME RX 9060 XT OC 8 GB

PRIME RX 9060 XT 8 GB

DUAL RX 9060 XT OC 8 GB

DUAL RX 9060 XT 8 GB

Az elnevezésekből egyértelmű, hogy a GeForce RTX 5060 Ti-hoz hasonlóan a Radeon RX 9060 XT is kétféle változatban lesz elérhető, a gamerek választhatnak majd a 8 GB és a 16 GB videómemóriájú kiadások között. A regisztráció alapján ha lesz normál Radeon RX 9060, akkor annak csak később kezdődhet meg a forgalmazása, ami szintén reflektál az NVIDIA stratégiájára, az is a GeForce RTX 5060 Ti piacra dobásával kezd majd.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!