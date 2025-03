AI turbó fokozatra kapcsolt a Samsung

A Samsung Electronics bejelentette a One UI 7 hivatalos bevezetésének kezdetét, amely 2025. április 7-én indul. A frissítés középpontjában a felhasználói élmény személyre szabhatósága és irányítása áll, amelyet egy merész, új dizájn és a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségekkel kívánnak elérni. A One UI 7 célja, hogy a felhasználók még természetesebb interakciókat folytathassanak Galaxy eszközeikkel.

A One UI 7 új, letisztult és kifejező arculatot kapott, amely egységes élményt biztosít a felhasználók számára. A kezdőképernyő leegyszerűsítésével, az újratervezett One UI widgetekkel és a zárolási képernyővel a felhasználók intuitív módon és zökkenőmentesen szabhatják testre készülékeiket. A Now Bar segítségével a felhasználók közvetlenül a zárolási képernyőn értesülhetnek a legfontosabb, valós idejű frissítésekről, például a futó alkalmazások információiról vagy a Galaxy Buds fülhallgatóból éppen megszólaló dal címéről.

A One UI 7 a mesterséges intelligenciára épülő, zökkenőmentes élményeket vezet be, amelyekkel a felhasználók fokozhatják teljesítményüket és kreativitásukat. A Galaxy AI-nak köszönhetően egyszerűbbé válnak a mindennapi feladatok, így kevesebb alkalmazás közötti váltásra van szükség. Az AI Select intuitív javaslatokkal segíti a felhasználókat a szövegkörnyezet alapján. Például egy videó GIF-fájlként való mentéséhez elég csupán elhúzni az Edge panelt, majd az AI Select ikonra kattintani. Az Írásasszisztenssel pedig könnyedén összefoglalhatók vagy automatikusan formázhatók a kijelölt tartalmak.

A One UI 7 a kreatív alkotást is támogatja az egyszerű szerkesztési lehetőségekkel. A Rajzsegéd az ötletek életre keltését segíti többféle beviteli lehetőség – például szöveges súgók, képek vagy vázlatok – kombinációjával. A Hangsávszerkesztő fejlett szerkesztést tesz lehetővé a hangsávok elkülönítésével és a videók nem kívánt zajainak eltávolításával.

A Google Gemini integrációjával a készülék vezérlése olyan egyszerű, mint egy baráti beszélgetés. A felhasználóknak elég hosszan megnyomniuk az oldalsó gombot, és kimondaniuk egy kérést, például: „ajánlj a közelben olasz, állatbarát éttermeket, szabadtéri ülőhelyekkel”. A Gemini pedig egyetlen interakcióval azonnali ajánlásokat ad.