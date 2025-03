Szinte biztosan jön PS5 konzolra a Starfield

Óriási indulatokat keltett a Bethesda játékkiadó Microsoft általi a felvásárlása, részben mivel az Xbox égisze alá vont vállalkozás mindig is multiplatform volt, így a nyílt világú sikerjátékai egy füst alatt PC, PlayStation, továbbá Xbox platformokon is elérhetővé váltak. Az új tulajdonos alatt a PlayStationnel rendelkezők nem látták többé biztosítottnak, hogy a jövőben az ő konzoljaikra is megjelennek a Bethesda játékai, és egészen eddig igazuk is volt, a felvásárlás óta kiadott Starfield jelenleg csak PC és Xbox gépeken játszható.

Nemhogy PS5-re, de idővel akár Nintendo Switch 2-re is megjelenhet a Starfield

Fotó: Bethesda Softworks

Nagy szerencséjükre a Microsoft épp teljesen átalakítja a gaming stratégiáját, és megkezdte a termékeinek PlayStationre való kiadását. Ennek keretében a következő hetekben és hónapokban a Forza Horizon 5 és az Indiana Jones and the Great Circle biztosan befutnak majd PS5-re, most pedig nagyon úgy tűnik, hogy a belátható jövőben a Starfield is elérhetővé válik rá.

Ez most már nem csak megalapozott feltételezés, a hivatalos modokat tartalmazó Starfield Creations áruházban rövid időre felbukkant egy mostanra törölt alkotás. Ennek az adatlapján a szokásos PC és Xbox logók mellett a PlayStation logója is látható volt, a „Részletek” fülre átváltva pedig szintén megjelentek a mod playstationös verziójával kapcsolatos információk.

Egyelőre nem tudni, hogy mikorra várható a Starfield megjelenése a PS5-re, azonban a Bethesda még januárban azt állította, hogy „nagy év lesz” az idei a játék számára, így a Sony konzoljára való megérkezése mellett talán valamiféle tartalmi kiegészítő is fejlesztés alatt állhat hozzá.

