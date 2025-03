Álomba ringatná a tiniket a TikTok

A közösségi hálózatok hosszú időn keresztül próbálták elmismásolni a fiatalkorúak extra védelmét, ám ez az állapot nem tarthatott örökké, a rengeteg negatív sajtó, a perek hada, továbbá törvényi szorongatások miatt kénytelenek voltak változtatni az üzleti gyakorlataikon. Mára mindegyik népszerű szolgáltatás kínál szülői felügyeleti eszközt, próbálják elrejteni a fiatalok elől az életkoruknak nem megfelelő tartalmakat, távol tartani tőlük a gyanús alakokat.

Így néz ki a TikTok hamarosan bevezetésre kerülő, elaltató képernyője

Fotó: TikTok

Most a TikTok váratlan innovációt jelentett be, a legújabb gyermekvédelmi kezdeményezésének keretében megpróbálja majd elaltatni az olyan 16 év alatti fiatalokat, akik este tíz után is görgetik az alkalmazásban lévő videófolyamot.

A TikTok szerint a kérdéses időpont után egy teljes kijelzős értesítés jelenik majd meg a mobilappjában, amely figyelmezteti a fiatalokat az alvásidő beköszöntére, továbbá nyugtató zenével és légzőgyakorlatokkal próbálja majd ellazítani és elaltatni őket.

Sejthetően az alvás helyett inkább tiktokozni kívánó fiatalok kinyomhatják majd a képernyőt, a noszogatás nem fogja őket megakadályozni a szolgáltatás használatában, de ötlet szintjén érdekes az elképzelés.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!